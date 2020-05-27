محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة: نعت النقابة العامة للأطباء، بمزيد من الحزن والأسى، الدكتور سمير الغندور أستاذ جراحة العظام بطب قناة السويس، والذي توفي متأثرًا بإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19". وقدمت النقابة، في بيان اليوم، العزاء لأسرة الطبيب الراحل، سائلة الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.​

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كانت هذه تفاصيل خبر وفاة طبيب عظام متأثرًا بإصابته بكورونا.. ونقابة الأطباء تنعيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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