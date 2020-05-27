أخبار مصر | تفاصيل حملة مكبرة لرفع الإشغالا بحي النزهة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل حملة مكبرة لرفع الإشغالا بحي النزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، حملة ميدانية لرفع الإشغالات، التي تشوه المظهر العام بالتزامن مع التطوير التي تشهده المنطقة، وذلك بالتعاون مع مسئولي المربعات.

وقال اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، إن الحملة أسفرت عن رفع اشغالات كشك بشارع عبدالعزيز فهمي، وأخر من شارع فريد سميكة وتم تحذير أصاحبها بعدم تكرارها مرة أخرى.

كما تم رفع إشغالات فرش فواكة يقف مخالف وبدون تراخيص، وتم توزيع الفاكهة على دور للايتام، بالإضافة إلى إزالة سيارة لشباب الخريجين بشارع محمد فريد.

وتابع "عقل" تم رفع اشغالات أدوات تستخدم لغسيل السيارات بساحة انتظار بشارع عبد الحميد بدوي، أمام فندق السلام، كما تم التحفظ على "نصبة شاي" تعمل بدون ترخيص بشارع محمد فريد بجسر السويس.

وأوضح رئيس حي النزهة، أنه جاري اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين وتطبيق القانون، والاستمرار فى الحملات والتصدي لكافة الاشغالات بالطريق العام.

كما قاد اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، حملة موسعة، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، لمتابعة تنفيذ قرارات الغلق التي أقرتها القيادة السياسية للحفاظ على حياة المواطنين.

Advertisements

وقال اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، في تصريح خاص إلى بوابة الخليج 365، إن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع محل مأكولات شهير مخالف لقرار الحظر بـ105 ميدان تريومف، ويوجد حوله العديد من المواطنين، وتم أخذ كافة الإجراءات اللازمة حياله صاحبه.

وأثناء المرور للتأكد من تنفيذ قرارات الحظر، تبين وجود تجمع كبير للمواطنين مخالفين لقرارات الحظر، على إحدى الأكشاك بميدان تريومف، حيث تم رفع كافة إشغالاته وتوجيه الإنذار لصاحبة بعدم تكرارها مرة أخرى

وأوضح "عقل" بأنه تم تحرير المحاضر اللازمة بمعرفة إدارة المحلات، بمخالفة قرار الحظر وفض الاختام لعرض المخالفين على النيابة المختصة لتطبيق القانون والالتزام بقرارات الحظر حفاظا على صحة المواطنين.

وتابع "رئيس حي النزهة" تم قيد المحاضر تحت أرقام ٨٩٨ و٨٩٩ لسنة ٢٠٢٠ جنح أمن دولة طوارئ بقسم شرطة النزهة للعرض على النيابة المختصة.

وأكد على الاستمرار والمتابعة في هذا الاطار لتطبيق القانون حرصا على سلامة صحة المواطنين، في ظل هذه الظروف التي تم بها البلاد.

