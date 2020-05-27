أخبار مصر | شاهد.. السيسي يتفقد أعمال تطوير عددا من الطرق والكباري شرق القاهرة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر شاهد.. السيسي يتفقد أعمال تطوير عددا من الطرق والكباري شرق القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو لحظة تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور والكباري بمنطقة شرق القاهرة، بما فيها تقاطع شارع صلاح سالم مع شارع الميرغني، وكوبري عباس العقاد، وكوبري الصاعقة بمنطقة المليون شجرة.

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وأكد راضي، في بيان له، اليوم، حرص الرئيس السيسي على الاطمئنان من العاملين في المواقع المختلفة على سير العمل والاستماع لآرائهم، مهنئاً إياهم بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما وجه الرئيس السيسي، في هذا الإطار بالالتزام بالخطة الزمنية لإتمام الأعمال الإنشائية ورفع الكفاءة مع مراعاة تطبيق أفضل معايير السلامة والأمان، مشيدًا في هذا الصدد بالتقنية الجديدة لرصف الطرق في مصر، والتي تتم وفقاً لأحدث المعايير العالمية من خلال إعادة تدوير الأسفلت".