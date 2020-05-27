أخبار مصر | "الصحة العالمية" تكشف لـ"لفجر" أسباب فقدان حاسة الشم وعلاقته بكورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر "الصحة العالمية" تكشف لـ"لفجر" أسباب فقدان حاسة الشم وعلاقته بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يوما بعد الآخر تظهر أعراض جديدة للإصابة بفيروس كورونا، بخلاف السعال أو ارتفاع درجة الحرارة، وظهر مؤخرا وتداوله العديد عبر السوشيال ميديا فقدان حاستي الشم والتذوق، وتخوفوا من ذلك وأن فقدان حاستي الشم والتذوق تدرج ضمن أعراض الإصابة بفيروس كورونا، بالرغم من تأكيد منظمة الصحة العالمية أن هناك مؤشرات أخرى على الإصابة بالفيروس، تشمل التعب والأوجاع والآلام وسد الأنف والتهاب الحلق والإسهال وارتفاع درجة الحرارة.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور علاء حشيش، مسؤول الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية، إن فقدان حاستي الشم والتذوق نتيجة فقدان العصب الذي من دوره نقل حاسة الشم من الأنف للمخ، مؤكدًا انه يوجد أسباب عديدة لالتهاب ذلك العصب تؤدي لفقدان حاستي الشم والتذوق.
وأضاف "حشيش" في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أن فقدان أي حاسة من الحواس مرتبط بالعصب الذي يقوم بنقل الأحساس لمركز المخ، مشيرًا إلى أن الطبيب المتخصص هو الذي يقوم بوصف جرعة العلاج للمريض للمحافظة على العصب، ويفضل اللجوء لطبيب أنف وأذن لوصف جرعة الكورتيزون المحددة، مشيرًا إلى أن هذه الجرعة لا تتناسب مع مريض الفيروسات والبكتريا.
وتابع، أن التهاب ذلك العصب له عدة أسباب تتمثل في الآتي: "الإصابة بفيروس كورونا، تناول أدوية أخرى تتسبب في التهاب العصب، دور برد، روم سرطاني خبيث"، إذن فقدان حاستي الشم والتذوق ليس دليل كاف على الإصابة بفيروس كورونا، لذا يفضل زيارة الطبيب لمعرفة السبب في التهاب العصب الذي يتسبب في فقدان حاسة الشم.
مستجدات أزمة كورونا
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، عن خروج 127 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5027 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5606 حالات، من ضمنهم الـ 5027 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 789 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 18756 حالة من ضمنهم 5027 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 797 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.