أخبار مصر | تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن أدوية كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن أدوية كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الدكتور علاء حشيش، مسؤول الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية، إنه لا يصح تناول أي نوع من أنواع الدواء دون استشارة الطبيب المعالج، موضحًا أنه لا يوجد دواء ليس له أعراض جانبية.
وشدد حشيش، في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، على المواطنين عدم تناول أي عقاقير أو أدوية دون وصفات طبية أو بإشراف مباشر من الطبيب، ويرجع ذلك أيضًا للحالة الصحية للمريض والأمراض التي يعاني منها لذا لا يجب الاستسهال لتجنب حدوث أضرار.
وأكد مسؤول الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية، أن جميع الأدوية حتى الفيتامينات لها أعراض جانبية، فيجب إجراء مقارنة بين فائدة الدواء وأعراضه الجانبية من جانب الطبيب المختص.
وعن الظاهرة المنتشرة على السوشيال ميديا واستخدام المواطنين علاجا ضمن بروتوكول كورونا دون الرجوع للطبيب، حذر "حشيش" من استسهال المواطنين قائلًا: "الطبيب يصف العلاج للمريض لأن الفائدة التي تعود على المريض من تناول العلاج أكثر بكثير من الأعراض الجانبية التي يسببها الدواء، لذا لا ينصح بتناول أي دواء دون الرجوع للطبيب".
مستجدات أزمة كورونا
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، عن خروج 127 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5027 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5606 حالات، من ضمنهم الـ 5027 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 789 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 18756 حالة من ضمنهم 5027 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 797 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.