أخبار مصر | تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن أدوية كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن أدوية كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور علاء حشيش، مسؤول الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية، إنه لا يصح تناول أي نوع من أنواع الدواء دون استشارة الطبيب المعالج، موضحًا أنه لا يوجد دواء ليس له أعراض جانبية.

وشدد حشيش، في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، على المواطنين عدم تناول أي عقاقير أو أدوية دون وصفات طبية أو بإشراف مباشر من الطبيب، ويرجع ذلك أيضًا للحالة الصحية للمريض والأمراض التي يعاني منها لذا لا يجب الاستسهال لتجنب حدوث أضرار.

وأكد مسؤول الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية، أن جميع الأدوية حتى الفيتامينات لها أعراض جانبية، فيجب إجراء مقارنة بين فائدة الدواء وأعراضه الجانبية من جانب الطبيب المختص.

وعن الظاهرة المنتشرة على السوشيال ميديا واستخدام المواطنين علاجا ضمن بروتوكول كورونا دون الرجوع للطبيب، حذر "حشيش" من استسهال المواطنين قائلًا: "الطبيب يصف العلاج للمريض لأن الفائدة التي تعود على المريض من تناول العلاج أكثر بكثير من الأعراض الجانبية التي يسببها الدواء، لذا لا ينصح بتناول أي دواء دون الرجوع للطبيب".