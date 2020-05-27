أخبار مصر | خلال أسبوع.. 11.5 مليون مشاهدة لإعلان صندوق مكافحة الإدمان

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر خلال أسبوع.. 11.5 مليون مشاهدة لإعلان صندوق مكافحة الإدمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الإعلان الذي أطلقه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة الصندوق، ضمن حملة "أنت اقوى من المخدرات"، تفاعلا كبيرا من جانب الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شارك فيه النقيب أحمد عبد اللطيف الضابط بقوات الصاعقة، والذي أصيب في مداهمة ضد العناصر التكفيرية بسيناء، وتعرض لبتر قدمه.

وبلغ عدد مشاهدي الإعلان على صفحة الصندوق أكثر من 11 مليون و500 ألف مشاهدة خلال أسبوع من إطلاق الإعلان، كما تفاعل الكثير مع الإعلان على مواقع التواصل الإجتماعى" تويتر وفيس بوك وإنستجرام واليوتيوب" أكثر من 8600 شير من جانب المتابعين، وأن جميع غالبية التعليقات إيجابية لمكافحة الإدمان‪.‬

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، قد كرمت النقيب أحمد عبد اللطيف بطل إعلان حملة "أنت أقوى من المخدرات" الضابط بقوات الصاعقة المصرية والذي أصيب في مداهمة ضد العناصر التكفيرية بسيناء وتعرض لبتر قدمة، لافتة إلى أن واقعية مضمون هذا الإعلان والتي استمدها من القصة الملحمية للضابط البطل أضفت المصداقية.

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ونجح الإعلان بأقصر الطرق في طرح رسالته بأسلوب مؤثر وجاذب للشباب، وانه مع الاهتمام بعمق وواقعية مضمون الحملة حرصنا علي تنوع أدواتها بين التليفزيون ووسائل التواصل الإجتماعي المختلفة للوصول لأكبر شريحة ممكنة من الفئات المستهدفة.

من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن هناك تفاعلا كبيرا مع إعلان حملة "أنت أقوى من المخدرات" من جانب الشباب على مواقع التواصل الاجتماعيُ وجميعها إيجابية عن مكافحة المخدرات، كما ساهم في رغبة الشباب فى التقدم للعلاج من تعاطي المخدرات وهو ما ظهر من زيادة عدد الاتصالات الواردة على الخط الساخن “16023” لعلاج مرضى الإدمان والتعاطي عقب إطلاق الحملة بنسبه 150% حتى الآن.

وجدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق كان قد أعلن عن اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا منها التنسيق مع المستشفيات الشريكة بمد فترات العمل بالعيادات الخارجية، مع وجود أخصائيين للإشراف على التباعد الاجتماعي بين المرضى، وأيضًا متطوعين مسئولين عن توزيع المطهرات بين المترددين على العيادات وتخصيص أماكن جيدة التهوية لانتظار المرضى، وكذلك التعقيم المستمر للعيادات وتطهيرها بشكل يومي وصرف الأدوية للمرضى "الحالات المستقرة" كل 15 يوما لتقليل التردد على العيادات ومنع التكدس وأيضًا منع الزيارات والأجازات لحالات "الحجز الداخلي" بجانب تطوير خدمات تأهيل مرضي الإدمان عن بعد بجانب توفير برنامج للتأهيل النفسي لمرضى الإدمان من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية.