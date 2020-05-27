مصر | الداخلية تكشف حقيقة ادعاءات الإخوان بشأن تفشي كورونا بين محتجزين

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الداخلية تكشف حقيقة ادعاءات الإخوان بشأن تفشي كورونا بين محتجزين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الادعاءات التي ذكرتها إحدى القنوات الفضائية الإثارية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن انتشار الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين عدد من المحتجزين بأحد أقسام الشرطة بمديرية أمن القاهرة.

وأكد أن كل ما تضمنته تلك الترديدات من مزاعم منافيةً تمامًا للحقيقة وتتعارض مع الثوابت القانونية والمنطقية الحاكمة لعمل الأجهزة الشرطية وتأتي تلك المزاعم في إطار نهج الأذرع الإعلامية للجماعة الإرهابية في ترويج الشائعات ومحاولة إثارة الرأي العام.

واضطلعت وزارة الداخلية نحو تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأسر أبناء الشرطة الأبطال من الشهداء والمصابين إعلاءً لقيم الوفاء وتضحيات ذويهم وتخليدًا ووفاءً وعرفانًا لما قدموه من تضحيات في سبيل الحفاظ على أمن الوطن والمواطني وتنفيذا لتوجيهات الرئيسعبد الفتاح السيسي بتقديم هدايا لأسر الشهداء والمصابين، الذين وهبوا أرواحهم ودمائهم الغالية أثناء تأدية واجبهم الوطني في سبيل الدفاع عن تراب وطنهم العزيز وأمن شعبه، لمشاركتهم الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وقامت أجهزة وزارة الداخلية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإيفاد مأموريات إلى عدد من منازل أسر الشهداء والمصابين من رجال الشرطة لتقديم التهنئة لهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وكذا تقديم إهداء رئيس الجمهورية.

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وأعرب أسر الشهداء والمصابين عن إعتزازهم وتقديرهم لرئيس الجمهورية لحرص سيادته الدائم على رعاية أسر الشهداء والمصابين وتقديم الدعم الكامل لهم وكذا حرص سيادته على التواصل معهم بكافة المناسبات.

كما قدم أسر الشهداء والمصابين الشكر لوزارة الداخلية لحرصها على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم، مؤكدين على أن الدولة المصرية لن تنسى أبدًا أبنائها الذين قدموا التضحيات من أجل الدفاع عن الوطن.

وفي سياق آخر، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة، لحجبه كمية قدرها (1،650 طن "سكر حر") مجهول المصدر بقصد رفع أسعارها.

وتمكنت القوات من القبض على المتهم المشار إليه، والتحفظ على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين.