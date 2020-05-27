مصر | حجز صاحب مصنع لتصنيعه لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالوراق

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر حجز صاحب مصنع لتصنيعه لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالوراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بحجز صاحب مصنع بمنطقة الوراق، ٢٤ ساعة، لحين ورود التحريات، لتصنيعه لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مدخلا الغش على المواطنين نتيجة للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا.

فيما أمرت النيابة، بالتحفظ على المضبوطات.

بداية الواقعة، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط صاحب مصنع مصنعات لحوم بدون ترخيص، غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة

وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة قيام (صاحب مصنع مصنعات لحوم "السجق" بدون ترخيص) كائن بدائرة قسم شرطة الوراق – بتجميع كميات كبيرة من (الدهون الحيوانية) والمنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ووضع عليها صبغة ألوان وإضافة التوابل والبهارات لإيهام المواطنين أنها من اللحوم الطازجة وطرحها بالأسواق والمحلات والمطاعم مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط خمسة أشخاص (مالك المصنع – 4 عاملين بالمصنع) كما تم ضبط (2000 كيلو جرام "سجق" معبأة داخل أكياس منتج نهائي – 1500 كيلو جرام دهون حيوانية – 50 شيكارة معبأة "دقيق صويا" زنة الواحدة 10 كيلو جرام ) غير صالحة للاستهلاك الأدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، وكذا ضبط (مبلغ مالي من حصيلة البيع).

وجاء ذلك، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية وجرائم الغش التجارى وإستغلال السلع.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأقدم مدير شركة بالهرم، على عرض مواد مطهرة مجهولة المصدر، مثل "الكحول الإيثيلي"، على فيسبوك، على أنها مسجلة بوزارة الصحة، وذلك لتحقيق الأرباح الكبيرة، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حجزه، ٢٤ ساعة، لحين ورود التحريات حول الواقعة

وأمرت النيابة العامة، بالتحفظ على المضبوطات، لكتابة تقرير واف.

بداية الواقعة، كانت معلومات قد وردت لضباط شرطة مباحث التموين، تفيد بقيام مالك شركة بدائرة قسم الهرم، بنشر مشاركات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تتضمن الإعلان عن بيع مستلزمات طبية "كحول إيثيلى" مجهولة المصدر.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وتبين عدم تواجده بالشركة، وأمكن ضبط المدير المسئول، وبمواجهته أقر بقيام مالك الشركة بإنشاء وإدارة الحساب المشار اليه، بغرض الترويج لبيع المواد المطهرة "كحول إيثيلي"، كما أرشد عن مخزنين تابعين للشركة، ضُبط بهما 25 جركن مختلف الأحجام بداخلهم مادة يشتبه في كونها كحول إيثيلى، و134 كرتونة تحوى على 4082 عبوة مختلفة الأحجام بداخلها مواد مطهرة جيل وسوائل مجهولة المصدر، وكمية من العبوات الفارغة المُعدة للتعبئة.

وتحفظت القوات على المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.