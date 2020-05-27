مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": إلزام الضرائب برد 205 ملايين جنيه لـ"التأمين الاجتماعي"

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": إلزام الضرائب برد 205 ملايين جنيه لـ"التأمين الاجتماعي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث أبرز تلك الأخبار:

نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، في ضبط واحد من أخطر التشكيلات العصابية بمنطقة الدقي وسط الجيزة، بعد ارتكابه سرقات متنوعة بـ"أربعة محافظات"، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلي إلزام مصلحة الضرائب المصرية بأن ترد إلي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قيمة الضريبة المُقررة بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 التي تم خصمها من عوائد أذون الخزانة وتوزيعات الأرباح النقدية للأسهم التي حصلت عليها الهيئة خلال الفترة موضوع النزاع.

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بـ"250 طربة حشيش".. أسقط ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة واحد من أخطر العناصر الإجرامية بمركز منشأة القناطر شمال قطاع أكتوبر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود معلومات أكدتها التحريات للمقدم سامح بدوي رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر مفادها قيام أحد الأشخاص (سائق له معلومات مسجلة) بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص في مجال الإتجار بالمواد المخدرة وإتخاذه من دائرة المركز مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

ضبطت رجال وزارة الداخلية، بكافة مديريات الأمن، 981 قضية تموينية بمختلف المحافظات، بينها 9 قضايا في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار، و286 مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية.

صبط رجال قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بمديرية أمن الإسكندرية، 6 أشخاص يتاجرون في المواد المخدرة، ويروجوها على عملائهم، ويتربحون إثر ذلك ويجمعون مبالغ مالية كبيرة.