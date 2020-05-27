«فنون جميلة أسيوط» تشارك في ملتقى «علامات إبداعية عربية 2020»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن مشاركة كلية الفنون الجميلة بالجامعة في أعمال ملتقى علامات إبداعية عربية لكليات الفنون الجميلة العربية 2020.

وأوضح «الجمال» أن هذا الملتقى الأول الذي تنظمه كلية الفنون الجميلة بجامعة بغداد العراقية دعماً لشعار «Stay Home» وذلك في ظل جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) الذى انطلقت أعماله الأربعاء الموافق 27 من مايو الجارى والمستمر حتى الأحد الموافق 31 من الشهر ذاته، تحت رعاية الدكتورعماد الحسينى، رئيس جامعة بغداد، والدكتور مضاد عجيل، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة بغداد.

وأشار إلى أن مشاركة كلية الفنون الجميلة بالجامعة في وقائع الملتقى تأتى تأكيداً على دورها في مواكبة كافة المحافل الفنية والإبداعية على المستوى العربى والدولى وايماناً منها بأهمية الفن وارتباطه الوثيق مع كافة التداعيات والقضايا المجتمعية وعلى رأسها في تلك الأونة فيروس كورونا المستجد.

الفنون الجميلة بجامعة أسيوط تشارك فى "علامات إبداعية عربية لكليات الفنون الجميلة العربية 2020"

الفنون الجميلة بجامعة أسيوط تشارك فى "علامات إبداعية عربية لكليات الفنون الجميلة العربية 2020"

الفنون الجميلة بجامعة أسيوط تشارك فى "علامات إبداعية عربية لكليات الفنون الجميلة العربية 2020"

الفنون الجميلة بجامعة أسيوط تشارك فى "علامات إبداعية عربية لكليات الفنون الجميلة العربية 2020"

الفنون الجميلة بجامعة أسيوط تشارك فى "علامات إبداعية عربية لكليات الفنون الجميلة العربية 2020"

وصرح الدكتور محمد ثابت بدارى، عميد كلية الفنون الجميلة والاستاذ بقسم التصوير وعضو بالملتقى، بأن مشاركة الكلية تأتى بصورة إلكترونية من خلال عدداً من المحاضرات العلمية الفنية المتخصصة من خلال تطبيق call free conferance وذلك لعدد من أساتذتها المشاركين في الفعاليات ومنها محاضرته والتى تحمل عنوان «تحولات شكل اللوحة التصويرية بين تقنيات الحداثة وما بعد الحداثة»، بالإضافة إلى محاضرة للدكتور منصور المنسى الاستاذ بقسم النحت بعنوان «فن النحت العربى بين الأصالة والحداثة المعاصرة»، ومحاضرة للدكتور محمد عبدالحكيم عبدالغنى الاستاذ بقسم النحت بعنوان «تقنيات الفن تقليدية ورقمية معاصرة»، فضلاً عن محاضرة للدكتور محسن سليم الاستاذ المساعد بقسم النحت بعنوان «النقد الفنى البناء يصنع جيلاً واعياً من الفنانين».

وأضاف «بدارى» أن الملتقى يضم مشاركة عدداً من كليات الفنون الجميلة من الجامعات المصرية والعربية وهى جامعات بغداد، الإسكندرية، الأردن، الشارقة، المنصورة، السلطان قابوس، كما سيشهد الملتقى معرضاً إلكترونياً فنياً جمالياً والذى يضم عدد من الأعمال الفنية للمشاركين في الملتقى.

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