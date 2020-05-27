سعر الدولار اليوم الأربعاء 27\5\2020 أمام الجنيه المصري

مازال الدولار الأمريكي يستقر في سعر في الوقت الحالي بعد تراجعه في الأشهر الماضية، حيث يعتبر الدولار من أقوى العملات العالمية التي تتحكم في اقتصاد الكثير من الدول العالمية وعلى رأسها مصر، فقد شهد الدولار خلال السنوات الماضية في مصر ارتفاعاً كبيراً بعد قرار تعويم الجنيه المصري، وسوف نوافيكم الآن في هذا المقال سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري

استقر سعر الجنيه المصري اليوم الاربعاء 27 مايو 2020 على مستوى البنوك العاملة في مصر، وهذا بخلاف ختام تعاملات أمس، مسجلاً في البنك الأهلي المصري نحو 15.79 جنيه للشراء و15.89 جنيها للبيع.

وسجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي نحو 15.80 جنيها للشراء و16.90 جنيها للبيع، سجل الدولار في بنك مصر نحو 15.79 جنيها للشراء و15.89 جنيها للبيع.

بينما بلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك القاهرة نحو 15.81 جنيها للشراء و15.91 جنيها للبيع، وسجل الدولار في بنك أبو ظبي نحو 15.81 جنيها للشراء و15.91 جنيها للبيع.

في حين سجل الدولار في بنك عودة نحو 15.81 جنيها للشراء و15.91 جنيها للبيع، سجل الدولار في البتك التجاري الدولي نحو 15.81 جنيها للشراء و15.91 جنيها للبيع.