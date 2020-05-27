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مدارس النيل تشارك الفريق الطبى بمستشفى العزل بأسوان فرحة العيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت مدارس النيل المصرية الحكومية فرع أسوان الفريق الطبى والمرضى بمستشفى العزل بأسوان عيد الفطر المبارك، بمبادرة تحت عنوان "إنت مش لوحدك، حيث شارك فى المبادرة طلاب وأولياء أمور وفريق عمل المدرسة".

 

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وتضمنت هذه المبادرة مجموعة من رسائل الشكر قام بتنفيذها أبناء المدرسة لجيش مصر الأبيض وبعض العبارات التحفيزية لرفع الروح المعنوية فى معركة مكافحة عدو ، كما قاموا بتقديم تهنئة خاصة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وكانت تحوى المبادرة مجموعة من التبرعات شملت واقيات وجه Face Shield وأقنعة وجه طبية  N95 وكحول وقفازات طبية، كما قاموا بتقديم حلويات العيد للمرضى ومياه معدنية وعصائر.

 

كان فى استقبال الطلاب، الدكتور طاهر إسماعيل مدير المستشفى، والدكتور مدحت بهيج أحد الأطباء بالمستشفى.

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