شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: لن نسمح بدخول أى شخص الوزارة وشركاتها بدون "كمامة" بداية من الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه بدءا من يوم الأحد القادم، لن يسمح بدخول أى شخص سواء من العاملين بالوزارة أو من المترددين عليها، من دخول أي مبنى تابع للوزارة وشركاتها، بدون ارتداء كمامة، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك شركة مسئولة عن تعقيم مبنى وزارة الكهرباء، بشكل دورى كل ساعة طوال ساعات العمل اليومية و ذلك فى إطار الإجراءات الوقائية و الاحترازية للوقاية و الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد و ذلك منذ بداية ازمة انتشار الفيرس فى مصر.

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و قال حمزة أنه تم اكتشاف 2 من العاملين بالوزارة مصابين بفيروس كورونا بعد أن جائت نتيجة التحاليل إيجابية ، موكداً أنه تم على الفور عزل المصابين و اكتشاف 2 أخرين من المخالطين لهم و عزلهم بمنزلهم لمدة 14 يوم.

وكانت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة أعلنت ،قامت بتركيب ممرات وبوابات تعقيم إلكترونية ذاتية على مداخل الوزارة بهدف الحفاظ على السلامة والصحة المهنية وحماية العاملين والزائرين ووقايتهم وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا تماشياً مع سياسة الدولة.