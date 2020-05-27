محافظ المنيا يتابع إجراءات إنهاء الحجر الصحي للعائدين من الإمارات بالمدينة الجامعية

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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتابع إجراءات إنهاء الحجر الصحي للعائدين من الإمارات بالمدينة الجامعية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس الجامعة، إجراءات إنهاء فترة الحجر الصحي للعائدين من الإمارات بالمدينة الجامعية، وذلك ضمن الخطة الاستباقية التي وضعتها رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصحة والسكان في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وفي إطار خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، اللواء بهاء البطراوي، مساعد مدير أمن المنيا.
وقال «القاضي»، إن القيادة السياسية تسعى دائما لتحقيق سلامة وصحة المواطنين، وذلك من خلال استقبال أبناء الوطن العالقين العائدين من الخارج، مع توفير كافة سبل الراحة وتقديم الخدمات وتوفير الإقامة على نفقة الدولة، حيث تم التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، لتعظيم الاستفادة من كافة الإمكانات المتاحة بما يسهم في التعامل بشكل فورى مع أي مستجدات تتعلق بهذه الأزمة.
كما تابع المحافظ، عملية مغادرة العالقين من المدينة الجامعية، من خلال استقلال 44 أتوبيسا وفرتها المحافظة لتسهيل عملية الانتقال بجميع المحافظات، حيث تم تحديد 17 نقطة لإنزال 973 مواطنا ضمن العائدين من الخارج بمختلف محافظات الجمهورية، موجهاً بإزالة كافة المعوقات التي تواجه المواطنين خلال عملية المغادرة.
وأكد أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية والوقائية قبل عملية المغادرة، حيث تم توقيع الكشف الطبي عليهم، وإجراء «تحليل سريع»، مؤكداً على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى، وموجها الشكر لهم على التزامهم طوال مده العزل الصحي.
وأشاد المحافظ، بالدور التي تقوم به الجامعة في إدارة ملف استقبال العالقين العائدين من الخارج، وتسكينهم بالمدينة الجامعية وظهورها بصورة مشرفة تليق باستقبال المصريين الوافدين، مؤكدا أهمية التعاون والتنسيق بين المحافظة والجامعة ووزارة الصحة ممثلة في فريق عمل مديرية الصحة بالمحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي وخاصة خلال الفترة الراهنة للحد من انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.
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