محافظ المنيا يتابع إجراءات إنهاء الحجر الصحي للعائدين من الإمارات بالمدينة الجامعية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس الجامعة، إجراءات إنهاء فترة الحجر الصحي للعائدين من الإمارات بالمدينة الجامعية، وذلك ضمن الخطة الاستباقية التي وضعتها رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصحة والسكان في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وفي إطار خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، اللواء بهاء البطراوي، مساعد مدير أمن المنيا.

وقال «القاضي»، إن القيادة السياسية تسعى دائما لتحقيق سلامة وصحة المواطنين، وذلك من خلال استقبال أبناء الوطن العالقين العائدين من الخارج، مع توفير كافة سبل الراحة وتقديم الخدمات وتوفير الإقامة على نفقة الدولة، حيث تم التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، لتعظيم الاستفادة من كافة الإمكانات المتاحة بما يسهم في التعامل بشكل فورى مع أي مستجدات تتعلق بهذه الأزمة.

كما تابع المحافظ، عملية مغادرة العالقين من المدينة الجامعية، من خلال استقلال 44 أتوبيسا وفرتها المحافظة لتسهيل عملية الانتقال بجميع المحافظات، حيث تم تحديد 17 نقطة لإنزال 973 مواطنا ضمن العائدين من الخارج بمختلف محافظات الجمهورية، موجهاً بإزالة كافة المعوقات التي تواجه المواطنين خلال عملية المغادرة.

وأكد أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية والوقائية قبل عملية المغادرة، حيث تم توقيع الكشف الطبي عليهم، وإجراء «تحليل سريع»، مؤكداً على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى، وموجها الشكر لهم على التزامهم طوال مده العزل الصحي.

وأشاد المحافظ، بالدور التي تقوم به الجامعة في إدارة ملف استقبال العالقين العائدين من الخارج، وتسكينهم بالمدينة الجامعية وظهورها بصورة مشرفة تليق باستقبال المصريين الوافدين، مؤكدا أهمية التعاون والتنسيق بين المحافظة والجامعة ووزارة الصحة ممثلة في فريق عمل مديرية الصحة بالمحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي وخاصة خلال الفترة الراهنة للحد من انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

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محافظ المنيا ورئيس الجامعة يتابعان إجراءات إنهاء الحجر الصحي بالمدينة الجامعية للعالقين العائدين من الخارج

محافظ المنيا ورئيس الجامعة يتابعان إجراءات إنهاء الحجر الصحي بالمدينة الجامعية للعالقين العائدين من الخارج

محافظ المنيا ورئيس الجامعة يتابعان إجراءات إنهاء الحجر الصحي بالمدينة الجامعية للعالقين العائدين من الخارج