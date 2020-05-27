شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: رفع 30 ألف طن مخلفات وقمامة من الشوارع خلال عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنه تم رفع 30 ألف طن مخلفات وقمامة من الشوارع والأحياء خلال إجازة عيد الفطر المبارك، مؤكدا أنه تم رفع حجم هائل من المخلفات خلال العيد، حيث تم تشكيل مجموعات عمل مكونة من المعدات والسيارات وعمال النظافة للتركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل الوراق وإمبابة وبولاق الدكرور والعمرانية والهرم وجنوب الجيزة، لرفع أي مخلفات أولًا بأول على مدار اليوم.

وأضاف راشد، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أنه تم إلغاء الإجازات لعمال النظافة والسائقين والفنيين بالجراجات والورش ومحطات المناولة بالوراق والمريوطية وكرداسة ومجمع القمامة بشبرامنت، وقطاعات النظافة والحدائق أيام عيد الفطر للعمل على مدار اليوم، لافتا إلى أنه تم استغلال ساعات حظر التجوال في تنفيذ أعمال الكنس والتجريد ورفع الأتربة من الشوارع والمحاور الرئيسية، إضافه إلى القيام بأعمال الرش والتطهير للعديد من القطاعات والمناطق لمجابهه تفشي فيروس «كورونا».

وأشار المحافظ إلى أنه تم رفع كميات من المخلفات مماثلة من المراكز والمدن خلال العيد، مشددا على متابعة أعمال رفع المخلفات على مدار اليوم دون أي تقصير.

وفي نفس الإطار، أوضح راشد أن منطقة بشتيل شهدت أمس أكبر حملات تطهير وتعقيم، بشوارع أحمد حسين والمزرعة ومجمع المدارس والحرية والمدينة المنورة والأوقاف والمعهد الديني والسوق والمزلقان والستة من الجمعية الزراعية، وذلك كإجراء إحترازي للوقاية من فيروس «كورونا».