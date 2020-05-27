شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع محال تجارية وملعب كرة لمخالفة «حظر العيد» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية بالشرقية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، الأربعاء، حملاتها الميدانية على المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بتنفيذ قرار حظر التجوال، الذي أقره رئيس الوزراء، بدءاً من أول أيام عيد الفطر، والمستمر حتى غدًا الجمعة، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية لمنع التجمعات، لما تمثله من خطورة في زيادة إمكانية انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي هذا الإطار قام رئيس مركز ومدينة الزقازيق بمتابعة تنفيذ قرارات الحظر، وأثناء المرور تلاحظ وجود ملعب بطريق الغار يعمل بعد توقيتات الحظر تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحبه.

وقام رئيس مركز ومدينة بلبيس بمتابعة التزام المحال بمواعيد الغلق وضوابط العمل للمحال المستثناة من قرار رئيس الوزراء، وتم شن حملة بالتعاون مع قسم رخص المحلات وقد أسفرت الحملة عن غلق ٣ محلات كريب وتحرير محاضر ضد أصحابها لمخالفتهم لقرار الحظر.

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على استمرار الاجهزة التنفيذية في شن حملاتها اليومية للمرور الميداني على المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بتنفيذ قرار الحظر وتطبيق القانون على المخالفين.