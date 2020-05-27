التموين: إعادة فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية وطرح السلع للمواطنين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، فتح المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية منافذها لطرح السلع الغذائية للمواطنين بالإضافة إلى صرف السع التموينية لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر مايو الحالي بقيمة الدعم المحدد لكل مواطن من أصحاب الدعم، ويأتي هذا في نفس الوقت التي تطرح فيه الوزارة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركات التابعة كميات كبيرة من اللحم البرازيلي الطازج بسعر 100 جنيها.

كما تطرح اللحوم الطازجة بسعر 85 جنيها، لسد احتياجات لمواطنين والتصدي لغلاء الأسعار في الأسواق، تحديدا بعد ما بلغ سعر اللحوم في معظم المناطق إلى 150 جنيها، بالإضافة إلى طرح كميات كبيرة من منتجات الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة من 20 إلى 25% في منافذ الوزارة.