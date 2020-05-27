الأرصاد: طقس معتدل على القاهرة ومحافظات الوجه البحري غدا الخميس والعظمى بالقاهرة تسجل 30 درجة

يتوقع خبراء هيئة الارصاد أن يشهد غدا الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري في الصباح ومائل للبرودة في الليل والرياح ستكون معتدلة تنشط غالباً وشبورة خفيفة صباحاً، بينما ستشهد السواحل الشمالية الشرقية والغربية طقس لطيف في النهار مائل للبرودة في ساعات الليل والرياح ستكون معتدلة تنشط غالباً، وأيضاً يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقساً مائل للحرارة في النهار مائل للبرودة في الليل والرياح ستكون معتدلة، وسيحدث اضطراب على البحر الأحمر وخليج السويس، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس على بعض محافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 30 والصغرى 19 درجة.

الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 20 درجة.

مطروح العظمى 23 والصغرى 17 درجة.

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سوهاج العظمى 35 والصغرى 20 درجة.

قنا العظمى 38 والصغرى 21 درجة.

أسوان العظمى 39 والصغرى 25 درجة.