التموين نؤكد انتظام عمل المخابز في رابع أيام عيد الفطر المبارك

أعلنت اليوم غرفة العمليات المركزية، أنها تقلت تقريراً منذ الساعات الأولى من صباح اليوم من جميع مديريات التموين والتجارة الداخلية في كل محافظات الجمهورية، أشار إلى انتظام عمل انتظام المخابز بكامل طاقتها في رابع أيام عيد الفطر المبارك وفي المواعيد الرسمية، كما تم إنتاج وتجهيز جميع الكميات.

وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية بعد مخازن شركات الجملة في المحافظات المختلفة بالسلع المدعمة لتقوم بدورها بصرفها لبقالين التموين ومنافذ التوزيع وفروع مشروع جمعيتي لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر مايو الحالي، وأيضاً تم توفير السلع المدعمة عن شهر يونيو القادم لبدء الصرف مع بداية الشهر بقيمة الدعم المحدد لكل مواطن مقيد على بطاقة التموين وهو 50 جنيها شهرياً بحد أقصى 4 أفراد على البطاقة وصرف سلع بقيمة 25 جنيه للفرد الخامس فأكثر بالإضافة صرف سلع فارق نقاط الخبز وهي السلع المجانية التي تصرف المواطنين مقابل الترشيد في استهلاك الخبز المدعم.