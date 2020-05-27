شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يواصل مهاجمة تويتر ويهدد بإتخاذ إجراء كبير ضده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، مهاجمته لموقع تويتر، مشيرا إلى أن الموقع أظهر أن ما قاله عن الموقع صحيح، مشيرا إلى أنه سيتخذ اجراء تجاه ذلك.

وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر، :"أظهر تويتر الآن أن كل ما قلناه عنهم (وزمائلهم ورفاقهم الآخرين) صحيح، سنتخذ اجراء كبير".



ترامب

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد موقع تويتر بإجراء كبير، حسبما ذكرت سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها .

وفى سياق متصل هدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بإغلاق مواقع التواصل على خلفية خلافه مع تويتر، حيث هاجم ترامب، موقع تويتر واتهمه بالتدخل فى الانتخابات الأمريكية، بعد اعتبار إحدى تغريداته مضللة وغير صحيحة، التى حذر بأن ادعاءاته بشأن الاقتراع بالبريد خاطئة.

Advertisements