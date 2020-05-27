شكرا لقرائتكم خبر عن عدم فتح دورات المياه وارتداء كمامة لكل مصلى.. اعرف ضوابط فتح المساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل ”الخليج 365” على عدد من الضوابط المقترحة لعودة فتح المساجد والمقرر أن تعرضها وزارة الأوقاف أمام لجنة إدارة أزمة كورونا المقرر انعقادها بمجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل.

وقالت مصادر مطلعة داخل وزارة الأوقاف إن من بين الضوابط المقترحة لفتح المساجد ارتداء المصلين الكمامة، وإحضار سجادة صلاة شخصية بكل مصلى، ومراعاة التباعد الاجتماعي رأسيًّا وأفقيًّا بين المصلين.

كما أنه من المقرر أن يقتصر عودة فتح المساجد على أداء الشعائر فقط دون فتح الأضرحة أو دور المناسبات أو السماح بعقد القران أو العزاء أو خلافه بالمسجد، بالإضافة إلى عدم فتح دورات المياه نهائيًّا خلال هذه المرحلة، والالتزام بعدم المصافحة أو المعانقة.

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وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد أن الوزارة أعدت خطة وضوابط عودة العمل بالمساجد تمهيدا لعرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا المقرر انعقادها بمجلس الوزراء الموقر مطلع الأسبوع المقبل، بناء على ما أعلنه ووجه به الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قبل عطلة عيد الفطر المبارك من دراسة وإعداد خطة إعادة العمل بدور العبادة بعد عطلة عيد الفطر المبارك.

من جهة أخرى وجه وزير الأوقاف بسرعة توزيع السجاد اللازم لفرش المساجد بداية من يوم السبت المقبل، حيث ستبدأ الوزارة في توزيع 320 ألف متر سجاد صلاة جاهز للتسليم للمديريات على مستوى الجمهورية.

كما وجه وزير الأوقاف كلا من رئيس القطاع الديني ، ورئيس قطاع المديريات باتخاذ ما يلزم نحو تحديد أماكن المصلين بكل مسجد من خلال ترك المسافة الآمنة بين كل مصل وآخر من جميع الاتجاهات ، استعدادا جديا لعودة العمل بالمساجد وفق ما تعتمده وتقرره لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء في اجتماعها القادم مطلع الأسبوع المقبل.