شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. مليارات موازنة الدولة لدعم الفرق الطبية فى مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 حزمة من الإجراءات المالية الداعمة للفرق الطبية وتحسين مستوى المعيشة لهم، والتى كلفت الدولة مليارات الجنيهات، وجاء فى مُقدمتها رفع بدل خطر العدوى بنسبة 75%، وزيادة مكافآت أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية ومستشفيات جامعة الأزهر، ولم تكتفى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برفع البدلات والمكافآت المالية فقط، بل لفتت إلى أهمية توفير مستلزمات وأدوات الوقاية اللازمة لهم، حيث تدرس إدراج اعتماد إضافى للباب الثانى من مشروع موازنة وزارة الصحة والسكان لهذا الغرض. ونستعرض فى الانفوجراف التالى أهم تلك الإجراءات وتكلفتها:

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