شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات.. وعيار 21 يهبط لـ750 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب فى مصر، عصر اليوم الأربعاء 27 مايو، تراجع جديد بقيمة 5 جنيها، ليصبح اجمالى هبوط الذهب منذ صباح اليوم 7 جنيهات، عقب هبوط الأسعار صباحا بقيمة جنيهين، فى ظل استمرار إغلاق محلات الذهب حتى السبت 30 مايو المقبل.





أسعار الذهب بعد هبوطها..عيار 18 سجل 642.75 جنيه

عيار 21 سجل 750 جنيها

عيار 24 سجل 857.25 جنيه

الجنيه الذهب 6000 جنيها

أوقية الذهب 1695 دولار.

وصعد الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء فيما تراجع اليوان الصيني لأدنى مستوى في نحو تسعة أشهر بعدما زاد الحذر في أسواق الصرف الأجنبي بفعل مخاوف من رد الفعل الأمريكي على قانون أمن تقترحه الصين لهونج كونج، وفق وكالة روتيرز

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وانخفض الدولار بشدة أمس الثلاثاء إذ شجعت شهية مخاطرة قوية المستثمرين على الإقبال على عملات عالية المخاطر، ويراهن بعض المستثمرين على استئناف سريع للنشاط الاقتصادي في أعقاب تفشي فيروس كورونا لكن آخرين عبروا عن قلقهم من أن يؤدي فرض عقوبات أمريكية على الصين بسبب تعاملها مع هونج كونج إلى تدهور معنويات المخاطرة مجددا.

وسجل الذهب أقل مستوى في 4 أسابيع اليوم الأربعاء نتيجة التفاؤل بشأن إعادة فتح عدة اقتصادات لكن احتدام الخلافات الصينية الأمريكية بسبب قانون أمني اقترحته بكين من أجل هونج كونج كبح الخسائر.

وقال هانى جيد رئيس شعبة المعادن النفيسية بالغرفة التجارية، إن أسعار الذهب منذ مطلع العام الجارى تسجل ارتفاعات كبيرة، نتيجة الأحداث التي شهدها الشرق الأوسط وتصعيد أمريكى إيرانى في العراق، ثم ظهور فيروس كورونا، وهو ما رفع الطلب على المعدن النفيس بصورة كبيرة عالميا، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع أسعاره بنسبة تخطت الـ 10 %وهو ما أثر سلبا على حجم مبيعات الذهب فى مصر.

وأضاف جيد لـ"الخليج 365"، أن استمرار هبوط الطلب على الذهب، يؤدى إلى هبوط الأسعار في مصر، لكن بصورة غير مؤثرة أو كبيرة، لافتا إلى أنه لا يمكن التوقع بما سيشهده سوق المعدن النفيس عالميا.