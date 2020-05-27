صلاح الجمل بين "نمبر وان" وحذاء الحصرى والمنشاوى (فيديو)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الجدل تسبب فيها القارئ صلاح الجمل، بعدما شبه نفسه بالفنان محمد رمضان، وقال: "أنا نمبر وان فى القرآن الكريم شاء من شاء وأبى من أبى"، كما زعم أن سبب غيابه عن الساحة يكمن فى تعرضه لحملة ظلم وكذب ومجاملة لآخرين، الأمر الذى دفع رئيس الإذاعة والتليفزيون للكشف عن أسباب إيقاف "الجمل"، وبعد مرور أيام، خرجت نقابة قراء القرآن الكريم، للتعبير عن استيائها من تصريحات الجمل، الأمر الذى أجبر الأخير للإعلان عن تراجعه عن تصريحاته. وفى الفيديو التالى يستعرض ”الخليج 365” تفاصيل الواقعة..

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