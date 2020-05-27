خلال 24 ساعة.. ضبط 286 مخالفة غلق محال ومراكز تجارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن، حملاتها المكبرة للتصدي لممارسات إخفاء السلع والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط (981 قضية تموينية، من بينها 9 قضايا احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار، و286 مخالفة غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية).

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.