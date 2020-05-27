بداخلهما خامات مجهولة.. ضبط مصنعي عصير وخل بدون ترخيص بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

شنت مباحث التموين بالقاهرة، حملات مكبرة لضبط المخالفات التموينية.

البداية عندما تمكن العقيد طاهر خليل، رئيس مباحث تموين شرق القاهرة، من ضبط صاحب مصنع لتصنيع وتعبئه عصير البودرة بدائرة قسم شرطة المرج؛ لإدارته المصنع بدون ترخيص واستغلاله في تصنيع العصائر البودرة مُستخدماً مواد مجهولة المصدر بقصد طرحها على الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المصنع على ( 982,368 عبوه عصير بودرة "مُعدة للبيع"، 300 كيلو جرام سكر، 50 كيلو جرام ألوان صناعية، كمية من الإستيكرات وجميعها) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

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كما تم ضبط مسئول عن مصنع خل طعام كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول لإدارته المصنع بدون ترخيص، واستغلاله في تصنيع الخل مُستخدماً خامات مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية مدخلاً بذلك الغش على جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المصنع على (1,500 طن خل طعام، 18000 زجاجه خل طعام، 19750 زجاجه فارغة، ماكينة تعبئه) جميعها مجهولة المصدر غير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهة المتهمين أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد محمد الهادي، وكيل مباحث التموين، اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.