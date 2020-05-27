ضبط 5 آلاف شخص خالفوا قرار الحظر في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الأجهزة الأمنية، جهودها لضبط المخالفين لقرار حظر الحركة على مستوى الجمهورية.

أسفرت الجهود، خلال 24 ساعة، عن ضبط (5 آلاف شخص مخالف لقرار حظر المواطنين، و2228 سيارة مخالفة، و 255 دراجة نارية مخالفة، و138 مركبة "توك توك" مخالفة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية - لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".