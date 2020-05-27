نقابة الأطباء تنعي طبيبًا في أسوان تُوفي بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

نعت نقابة أطباء مصر، بمزيد من الحزن والأسى، الطبيب إسحاق عوض عطية، استشاري الجهاز الهضمي والمناظير بأسوان، والذي تُوفي في المستشفى الجامعي بأسوان إثر إصابته بڤيروس كورونا المستجد.

وقدمت النقابة العزاء لأسرة الطبيب الراحل، سائلة الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.

وفي وقت سابق، أعلنت النقابة وفاة قرابة 22 طبيبًا وإصابة نحو 300 آخرين بفيروس كورونا المستجد، منهم من أصيب أثناء عمله.​