محافظ القاهرة: فض سوق جيهان العشوائي بالزاوية ونقل الباعة للسوق الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

صرح اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بأن الأجهزة التنفيذية بحي الزاوية الحمراء أخلت صباح اليوم الباعة الجائلين من سوق شارع جيهان العشوائي وتم رفع الإشغالات ونظافة وتطهير وتعقيم الشارع ونقل الباعة لسوق الزاوية الحمراء الحضاري الجديد الذي تم افتتاحه أوائل الشهر الجاري .

وأضاف محافظ القاهرة، في بيان، اليوم الأربعاء، أن هذه الإجراءات تأتي تفعيلًا لتوجه الدولة في توفير فرص عمل للشباب للقضاء على البطالة وفي إطار خطة المحافظة لإيجاد أماكن بديلة للأسواق العشوائية وتوفير بيئة حضارية للباعة والمترددين على الأسواق .

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يذكر أن سوق الزاوية الحمراء الحضاري مقام على مساحة ٢٢٧٥م ٢ وبلغت تكلفة إنشائه 7 ملايين جنيه ومكون من طابقين ومزود بعوامل الأمن والسلامة اللازمة لحماية الباعة ومرتادي السوق وبه شبكة إطفاء حريق مطورة وروعيت فيه كافة وسائل الأمن الصناعى .

ويشرف على السوق شركة أمن لتنظيم العمل به كما وجه محافظ القاهرة بعمل إدارة للاشراف على السوق وعمل الصيانة الدورية له .

والسوق مخصص لأنشطة بيع الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك والدواجن في الطابق الأول في حين خصص الطابق الثاني للأنشطة المختلفة كبيع الملابس والإكسسورات والبقالة .