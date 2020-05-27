محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم: أكدت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم، غلق وتشميع مطعم كنتاكي فرع الهرم، بسبب وجود زحام بالمحل دون مراعاه للإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا. ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو يرصد رفع معدات مطعم كنتاكي وإيداعها مخزن الحي مع اتحاذ الإجراء القانوني حيال المخالفين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لعدم مراعاة إجراءات الوقاية.. غلق وتشميع مطعم كنتاكي بالهرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.