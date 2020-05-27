بعد تداول صورته مع مصاب.. برلمانية تطالب بمحاسبة مدير مستشفى عزل "أبوخليفة"

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت داليا يوسف، عضو مجلس النواب، في سؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة: أين الإجراءات الوقائية المتبعة داخل مستشفيات العزل عند التعامل مع مريض فيروس كورونا؟.. وكيف يدخل مدير مستشفى عزل "أبوخليفة" على المصابين دون ارتداء الزي الطبي الخاص بالمكافحة!.

وأضافت داليا يوسف، في بيان، اليوم الأربعاء، أن هناك حالة من الاستياء انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهور مدير مستشفى عزل "أبوخليفة" مع أحد المصابين بفيروس كورونا دون ارتداء كل المسلتزمات الوقائية من فيروس كورونا، سوى كمامة وجوانتي فقط، والتقاط صور مع الحالة المصابة دون أي تحمل للمسؤولية وأخذ الاحتياطات اللازمة أثناء التعامل مع المريض.

وأوضحت البرلمانية أن هذا يأتي في الوقت الذي يرتفع فيه أعداد المصابين بفيروس كورونا من الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات الخاصة بالعزل.

وتابعت: منظمة الصحة العالمية حددت معايير للملابس الوقائية التي يجب أن يرتديها العاملين سواء الفرق الطبية أو الممرضين أثناء رعاية المرضى المصابين بفيروس كورونا، والتي اشتملت على ارتداء بدلة بها تقنية تقوم على استخدام النايلون والبوليستر في الطبقة الداخلية للبدلة؛ حيث تعمل كمضاد للبكتيريا وبالتالي لا تسبب العرق، إلى جانب أنها أخف في الوزن بنسبة 30% تقريبًا.

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واستطردت: وكذلك ارتداء معدات الحماية الشخصية المناسبة، وتشمل القفازات المتينة والكمامة وحماية العينين باستخدام واقي الوجه والنظارات الواقية، ورداء طبي بأكمام طويلة ومريلة (إذا لم يكن الرداء مقاوماً للبلل) وأحذية طويلة أو مغلقة، قبل لمس أية أغطية وملابس متسخة.

وأشارت يوسف إلى أن مدير المستشفى لم يلتزم بهذه التعليمات وظهر وهو يرتدي قميصًا ليس بأكمام طويلة، مما يعكس تجاهل اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة داخل المستشفى، ما قد يتسبب في عدوى عدد كبير من الأطقم الطبية، فبدلًا من أن يكون مدير المستشفى صاحب التوجيهات يصدر تعليماته ويراقب حماية الأطقم الطبية، أصبح يعكس نموذجًا سيئًا يستوجب المساءلة العاجلة.

وطالبت بالتحقيق في الصورة المتداولة على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وتوجيه مساءلة عاجلة لمدير مستشفى أبوخلفية، وسرعة إجراء مسح لجميع العاملين بالمستشفى، نظرًا لأنه من الممكن أن يتم نقل العدوى من المدير إلى أيٍّ من الأطقم الطبية أو العاملين بالمستشفى، بجانب ضرورة تدخل وزارة الصحة في إصدار تعليمات مكثفة للفرق الطبية على ضرورة الالتزام بارتداء بدل الوقاية أثناء الدخول إلى غرف المصابين ورعايتهم؛ حماية لأرواحهم.