شعراوي: تشكيل لجنة لتنمية القرية بكل وحدة محلية بمبادرة "حياة كريمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، إن التحدي الأكبر الذي كان يواجه التنمية المحلية؛ خصوصًا في المجتمعات الريفية التي تعاني نقص الخدمات وتدني مستوى المعيشة، هو غياب الآليات الحقيقية التي تستوعب مشاركة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني وتضمن التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية المختلفة في رصد الاحتياجات وتحديد الأولويات واختيار المشروعات التي يجب أن تدرج في الخطط الاستثمارية السنوية.

وأضاف شعراوي أنه عقب تكليف وزارة التنمية المحلية بمهمة الإشراف على مبادرة حياة كريمة تم التفكير في إيجاد آليات مؤسسية ومستدامة للمشاركة المجتمعية، وقامت الوحدة المركزية بوزارة التنمية المحلية بتقديم الدعم الكامل للمحافظات في خلق هذه الآليات وتمكينها من المشاركة في كل مراحل المبادرة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم تشكيل لجنة لتنمية القرية على مستوى كل وحدة محلية من الوحدات المستهدفة بالمبادرة، تضم في عضويتها ممثلين لمنظمات المجتمع المدني العاملة في القرية والقيادات الطبيعية والكوادر الشبابية والنسائية، فضلًا عن ممثلي الأجهزة التنفيذية ذات الصلة، ولعبت هذه اللجان دورًا أساسيًّا ومحوريًّا في وضع مسودة خطة المرحلة الثانية للمبادرة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١، فضلًا عن متابعة تنفيذ مشروعات خطة العام المالي الجاري ٢٠١٩/٢٠٢٠.