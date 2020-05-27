اعتبارا من السبت.. مواعيد عمل أتوبيسات النقل العام بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إنه عقب عيد الفطر المبارك ومن بداية السبت المقبل سيتم العودة لمواعيد العمل المقررة قبل شهر رمضان للتماشي مع التعديل الجديد في مواعيد حظر التجوال.

وقال علي، في تصريح لمصراوي، إنه تتوفر أتوبيسات الهيئة على جميع الخطوط منذ الساعة السادسة والنصف صباحًا وحتى الساعة السابعة مساء يوميًا وذلك قبل ساعة من بداية الحظر حتى تتمكن من العودة للجراجات.

ويأتي ذلك تماشيَا مع قرارات الحكومة الجديدة بتعديل موعد تطبيق حظر التجوال وتعطيل المواصلات العامة ليكون من الساعة 8 مساء بداية من الأسبوع المقبل ولمدة 15 يومًا.​