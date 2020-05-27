محافظة القاهرة: استمرار حملات النظافة والتعقيم للشوارع خلال العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
أعلنت محافظة القاهرة، استمرار أحياء العاصمة في حملاتها لنظافة وتطهير وتعقيم الشوارع كإجراء احترازي وقائي ضد فيروس كورونا حيث قامت الأجهزة التنفيذية بحي الوايلي بحملة مكبرة بالتعاون مع فرع هيئة النظافة بالحي لرفع كفاءة النظافة مع تطهير وتعقيم الشوارع بعد إزالة المخلفات وشملت الحملة ميدان العباسية وموقف السيارات الموجود بالميدان وشارع العباسية حتى ميدان الجيش .
وتأتي تلك الحملات تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لرؤساء الأحياء وهيئة نظافة وتجميل القاهرة بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات خلال إجازة عيد الفطر المبارك واستغلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية في العيد لتكثيف حملات تطهير وتعقيم المنشآت العامة والشوارع وأماكن التجمعات والأسواق بصفة يومية صباحًا ومساءً .
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