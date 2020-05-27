محافظة القاهرة تغلق مطعم برجر شهير بميدان تريومف خالف قرارات الحظر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قالت محافظة القاهرة، إن الأجهزة التنفيذية بحي النزهة تمكنت من ضبط أحد مطاعم بيع البرجر الشهيرة بميدان تريومف مدار ومفتوح وأمامه تجمع كبير من المواطنين بالمخالفة لقرارات الحظر، تم غلقه وتشميعه وتحرير محضر جنح أمن دولة طوارئ بقسم شرطة النزهة للعرض على النيابة المختصة لاتخاذ اللازم.

وبحسب بيان، يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات محافظ القاهرة الدكتور محمد عبدالعاطي لرؤساء الأحياء بالمتابعة الميدانية لتفعيل قرارات الدولة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع التجمعات واستمرار غلق كافة الصالات الرياضية والكافيهات والمطاعم ومحلات السايبر نت والبلايستيشن.

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كما قامت الأجهزة التنفيذية بحي النزهة برفع كشك بردود العقار ١٠٥ ميدان تريومف لوجود تجمع من المواطنين أمامه بالمخالفة لقرار الحظر وتم رفع الإشغالات حوله وإعادة فتح الردود الأمامي للعقار واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر جنح امن دولة طوارئ بقسم شرطة النزهة للعرض على النيابة المختصة.

كما تمكنت الأجهزة التنفيذية بحي الشرابية من غلق وتشميع مقهيين تم فتحهما بالمخالفة لقرارات الحظر وتحريز الشيش الموجودة بداخلهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وقامت كذلك إدارتي المتابعة الميدانية والإشغالات بحي الشرابية برفع مجموعة من ألعاب الملاهي بمنطقة ارض الشركة لمنع تشغيلها وتسببها في حدوث تجمعات حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.​