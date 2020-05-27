محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
قالت محافظة الجيزة، إنه نظرا لما تلقته الصفحه الرسمية للمحافظة من استفسارات وتساؤلات للمواطنين بشأن موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية، فقد أفادت مديرية التربية والتعليم بالجيزة بأنه سيتم الإعلان عن نتيجه الشهادة الإعدادية لطلاب محافظة الجيزة فور اعتمادها من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال أيام.
وأوضحت: كل ما يتم نشره على بعض المواقع الإلكترونية والصفحات غير الرسمية بشان اعتماد النتيجه غير صحيح.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال أيام.. محافظ الجيزة تصدر بيانا بشأن نتيجة الشهادة الإعدادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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