خلال أيام.. محافظ الجيزة تصدر بيانا بشأن نتيجة الشهادة الإعدادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت محافظة الجيزة، إنه نظرا لما تلقته الصفحه الرسمية للمحافظة من استفسارات وتساؤلات للمواطنين بشأن موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية، فقد أفادت مديرية التربية والتعليم بالجيزة بأنه سيتم الإعلان عن نتيجه الشهادة الإعدادية لطلاب محافظة الجيزة فور اعتمادها من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال أيام.

وأوضحت: كل ما يتم نشره على بعض المواقع الإلكترونية والصفحات غير الرسمية بشان اعتماد النتيجه غير صحيح.​