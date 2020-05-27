أخبار مصر | عاجل.. الصحة: حوافز مالية للأطباء في مستشفيات العزل

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. الصحة: حوافز مالية للأطباء في مستشفيات العزل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور محمد فوزي، مساعد وزير الصحة لشئون التعليم الطبي، أن مستشفيات العزل لا يزال بها أماكن خالية لاستقبال أي إصابات جديدة بكورونا، لافتا إلى وجود 320 مستشفى للكشف عن أي حالات مصابة بالفيروس.

وأوضح خلال مداخلة مع برنامج "8 الصبح" على قناة dmc، أن الفترة المقبلة، ستكون ذروة انتشار الفيروس فى مصر، لافتا الى تلقى الخدمة دون أى تكدسات أو زحام، ولا يوجد حتى الان أى مشكلة فى أسرة الرعاية المركزة أو أجهزة التنفس الصناعى، ومن يحتاج إلى أى خدمة طبية يحصل عليها.

وأكد الدكتور محمد فوزي، أنه تم تخصيص جزء للأطباء جاهز لأى مشكلة يعانى منها أفراد الطاقم الطبى والتمريض، لافتًا إلى أن المستلزمات وأطقم الوقاية متوفرة بكميات كبيرة، مشددا على أهمية تدريب الأطباء على كيفية استخدام هذه الأدوات الوقائية حتى تكون فعالة

وحول توقف استخدام "كلوروكوين" أو "افيجان" فى علاج كورونا داخل مصر، أكد أنه حتى اللحظة لم يتم التوقف عن استخدامه، مشددا على أن المنوط بهذا الأمر هو اللجنة العلمية المشرفة على الجائحة وهو ليس عضوا فيها وهذه اللجنة وضعت برتوكول على مستوى الجمهورية ولدينا لجنة علمية قوية طبقا للمعطيات العالمية والنتائج الداخلية.

وشدد على أنه تم توفير حزمة حوافز مالية للأطباء العاملين فى مستشفيات العزل، بجانب توفير كافة الأدوات الوقائية والتدريب على استخدامها وليس تعويضا ولكن لمجهودهم الكبير.

وحول الاعتماد على أطباء المعاش، قال الدكتور محمد فوزى أن هناك نقص الأطباء فى مصر وليس الأمر مرتبط فقط بالجائحة ومن البداية لدينا عجز فى بعض التخصصات الطبية، خاصة فى ظل سفر الأطباء نتيجة الإغراءات المالية وبالتالى تم التفكير فى الاستعانة بهم لسد عجز والاستفادة من الجائحة نظرا للخبرة.

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تطورات أزمة كورونا

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 127 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5027 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5606 حالات، من ضمنهم الـ 5027 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 789 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 18756 حالة من ضمنهم 5027 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و797 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.