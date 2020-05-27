أخبار مصر | تفاصيل جولة وزير الزراعة في البحيرة (صور)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل جولة وزير الزراعة في البحيرة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مركز النوبارية التابع لمحافظة البحيرة، لتفقد مشروعات شباب الخريجين، وبعض مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني، بحضور اللواء هشام آمنة محافظ الإقليم، والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

والتقى السيد القصير، وزير الزراعة، بعض المزارعين واستمع إلى تجاربهم الناجحة في مجال استصلاح الأراضي وانتاج محاصيل الخضر والفاكهة تتوافر فيها جميع الاشتراطات والمواصفات الفنية وسلامة وجودة الغذاء للسوق المحلي والتصدير، كما أشاد المزارعون بالخدمات والدعم الذي تقدمه وزارة الزراعة لهم.

وقال السيد القصير، وزير الزراعة: إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الاهتمام بالتوسع الراسي والافقي في الزراعة وزيادة مساحة، الأراضي الصحراوية من أجل إنتاج المحاصيل الاستراتيجية للمواطنين وايضا تقديم كل الدعم للمزارعين وخاصة شباب الخريجين وحل مشاكلهم وإزالة جميع العقبات التي تواجههم.

وأعرب السيد القصير، وزير الزراعة، عن سعادته بالتجارب والنماذج الناجحة التى شاهدها اليوم بالنوبارية من شباب الخريجين وطالب الإعلام بتسليط الضوء عليها وتقديمها كقدوا تحتذى حيث يساهمون في زيادة الانتاج وتوفير فرص عمل للشباب.

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واضاف السيد القصير، وزير الزراعة، أن وزارة الزراعة ومن خلال الحجر الزراعي تقوم بفتح أسواق جديدة امام المنتجين الزراعيين وتساعد صغار المزارعين على تصدير منتجاتهم للخارج مشيرا إلى أن المنتجات الزراعية المصرية حاليا تتمتع بسمعة طيبة في جميع أسواق العالم وعليها طلب متزايد من جميع الدول.

من ناحيته أشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بمشروعات شباب الخريجين في مجال استصلاح الأراضي بالنوبارية.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن الدولة تقوم بتوفير قطع اراضي للتصنيع الزراعي كاملة المرافق وطالبهم بالاستفادة من ذلك لتحقيق قيمة مضافة وتقليل نسبة الفاقد من الإنتاج الزراعي.

وبدوره قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة إن مساحة مشروع شباب الخريجين وصغار المزارعين بالنوبارية ١٨٠ ألف فدان مزارعة بالخضر والفاكهة وتستخدم أحدث أساليب الري المتطور والتي يرشد المياه وإنتاجها صالح للتصدير وللسوق المحلى.

وأضاف الصياد أن المزارعين يلتزموا بكافة المواصفات الفنية من ناحية استخدام المبيدات والأسمدة وأساليب المكافحة للآفات والحشرات الزراعية كما أن وزارة الزراعة تقدم لهم كافة سبل الدعم..