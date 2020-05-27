أخبار مصر | برلماني: استقالات بعض الأطباء نتيجة لما تروجه مواقع التواصل الاجتماعي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: استقالات بعض الأطباء نتيجة لما تروجه مواقع التواصل الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق النائب عبدالحميد الشيخ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على تقديم بعض الأطباء استقالتهم إثر واقعة الدكتور وليد يحيى طبيب مستشفى المنيرة، الذي توفي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وقال "الشيخ" لبوابة "الخليج 365": إن هذه الاستقالات جاءت نتيجة ما يتم ترويجه على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه ليس هناك أمان أو وقاية أو اهتمام من جانب الوزارة بالأطباء، مما دفع الأطباء بعمل احتجاجات لجذب انتباه الوزارة، والاهتمام بخط الدفاع الأول وعمل مسح طبي شامل باستمرار، وتخصيص أماكن للعزل الطاقم الطبي المصاب بفيروس كورونا.

وناشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، جميع العاملين في المجال الطبي، بعد الالتفات لما يقوم به اللجان الإلكترونية الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي والذي تعمل على تحريف الحقائق وتهويل المواضيع.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 127 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5027 حالة حتى اليوم.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5606 حالات، من ضمنهم الـ 5027 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 789 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 18756 حالة من ضمنهم 5027 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و797 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.