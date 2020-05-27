أخبار مصر | إحالة عامل بأوقاف الجيزة للتحقيق

قرر مختار جمعة وزير الأوقاف، وقف السيد أحمد علي وازن عامل بمديرية أوقاف الجيزة عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو انتهاء التحقيقات أيهما أقرب.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها، أن إحالته للتحقيق نظرًا لما نسب إليه من مخالفات وتقصيره في واجبه الوظيفي ولصالح التحقيق.

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لقي بيان الأوقاف بشأن عرض خطة فتح المساجد على لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء والتي تنعقد يوم الأحد أو الإثنين من الأسبوع المقبل حالة واسعة من التفاؤل والارتياح الشديد لدى جموع المواطنين الذين اعتبروا ذلك فألا حسنا.

وطالب جميع من تم استطلاع رأيهم بالالتزام بارتداء الكمامة والمسافة الآمنة بين المصلين معولين جميعًا على حالة الوعي لدى الشعب المصري، التي أثبتت التزاما كبيرا في كثيرا من المواقف وآخرها الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة في عيد الفطر مع التأكيد على أن الأمر فيه سعة ويمكن لكبار السن وأصحاب الأعذار والأمراض المزمنة الصلاة في بيوتهم دون أي تحرج لحين زوال الجائحة.

وأعرب عدد كبير من المواطنين عن سعادتهم البالغة بفتح المساجد حتى ولو لم يتمكنوا من الصلاة فيها أو آثروا عدم مزاحمة الآخرين بها إلا أنهم طالبوا بوضع ضوابط صارمة للحفاظ على المصلين من عدوى فيروس كورونا.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 127 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5027 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5606 حالات، من ضمنهم الـ 5027 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 789 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 18756 حالة من ضمنهم 5027 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و797 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.