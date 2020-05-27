أخبار مصر | بنك ناصر يدعم القطاع الصحي بـ 38 مليون جنيه

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بنك ناصر يدعم القطاع الصحي بـ 38 مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعي، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعي، إن التكافل الاجتماعي يعد من المجالات الرئيسية التي تحقق أهداف البنك وأولوياته التي أنشيء من أجلها، موضحة أنه تم توجيه جزء من مساهمات قطاع التكافل بالبنك لدعم القطاع الصحي لتطوير وتجهيز عدد كبير من المستشفيات العامة والجامعية والمعاهد التعليمية والمراكز الطبية المتخصصة بما تحتاجه من غرف للرعاية المركزة وغرف عمليات وأجهزة تشخيصية وعلاجية لخدمة المرضي بالمجان.

وأكدت الوزيرة، أن البنك التزم منذ بداية نشأته بتعزيز مجهوداته وتفانيه في خدمة المجتمع من خلال رعاية ودعم الأسر الأكثر إحتياجا ومساعدتهم بشكل مؤسسى مستدام، حيث انه يعتبر رائد البنوك الإجتماعية بمصر.

وأشارت نيفين القباج إلى أن البنك قام بالعديد من المساهمات في مجال الصحة، حيث بلغ إجمالي المساعدات والمساهمات التي قدمها البنك اكثر من38 مليون جنيه.

ومن جانبه أوضح الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، أن من إسهامات البنك في القطاع الطبي دعم إعادة ترميم وتشغيل مبني المعهد القومي للأورام بعد حادث الانفجار بمبلغ 5 ملايين جنيه كما تم تقديم دعم لمستشفي نور الاسلام الخيري بجهاز استبلزر لتثبيت التيار الكهربائي بمبلغ 45 ألف جنيه، بالإضافة إلي تزويد مستشفى الشيخ زويد المركزي بـ 5 اجهزة للكلي الصناعية بمبلغ 925 ألف جنيه.

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وأضاف فاروق أنه تم أيضا دعم وحدة المناظير بمستشفيات الحميات والجهاز الهضمي والكبد بقنا بمبلغ 930 ألف جنيه ودعم وحدة الغسيل الكلوي التابعة لمديرية الشئون الصحية بقنا بقرية حجارة قبلي ب13 ماكينة للغسيل الكلوي بمبلغ 2مليون و600 ألف جنيه ودعم محطة معالجة المياة بها بمبلغ 100 ألف جنيه، كذلك دعم حضانات الاطفال المبتسرين ب40 حضانة و20 جهاز تنفس صناعي للاطفال بمبلغ 10مليون جنيه.

ولفت العضو المنتدب، إلى أن البنك لم يغفل دوره في دعم الأشخاص ذوى الاعاقة، حيث تم تجهيز قاعة العلاج الطبيعي وجلسات التخاطب وجهاز السمعيات الخاص بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بمبلغ 2 مليون جنيه كما تم دعم قسم الاورام بمستشفي المبرة بأسيوط بمبلغ 4 مليون و950 ألف جنيه تقريبا.

كما ساهم البنك في دعم مستشفيات جامعة القاهرة قسم امراض القلب والاوعية الدموية بشراء مستلزمات طبية للقسطرة العاجلة بمبلغ مليون و500 ألف جنيه والمساهمة بشراء جهاز ميكروسكوب جراحي لحالات الأذن الدقيقة وزراعة القوقعة وجراحات قاع الجمجمة لوحدات عمليات الأذن والأنف والحنجرة بمبلغ 2 مليون تقريبا، والمساهمة في شراء 17 آلة تغيير الصمام الميترالي بمبلغ 757 ألف جنيه وصينية لإصلاح الصمام الأورطي بمبلغ 500 الف جنيه كما تم شراء 2 جهاز قياس سمع بالنغمات لوحدة السمع والاتزان بمبلغ 136 ألفا و800 جنيه ودعم قسم الاشعة التشخيصية طوارئ بجهاز رنين مغناطيسي بمبلغ 13مليون و700الف جنيه.

وأكد فاروق أنه نظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد فقد قدم البنك دعم بمبلغ 13مليون و500 ألف جنيه لتجهيز المدن الجامعية ومراكز الشباب لإستخدامها كمستشفيات لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، وذلك حرصا من البنك في ترسيخ وتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي ودعم ومساعدة الفئات الاولي بالرعاية وخاصة المرضي، حيث تم تجهيز مستلزمات الأسرة والإعاشة بالمدينة الجامعية بجامعة جنوب الوادي وبيت الشباب بالبلاجات، بالإضافة إلي تجهيز المدن الجامعية بكل من محافظة الإسماعيلية وقنا.