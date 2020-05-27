شكرا لقرائتكم خبر عن رقم تليفون خاص للإبلاغ عن حالات كورونا في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت محافظة القليوبية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن تخصيص رقم تليفون «01555573040» للإبلاغ عن حالات الإصابة بفيروس كورونا أو الاشتباه بها، موضحة أن الطاقم الطبي سيتعامل مع الحالات المصابة بسرية تامة، كما تم التأكيد أنه سيتم التعامل مع البلاغات الكيدية وفقا للقانون.
إلى ذلك، عقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لمتابعة خطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، بحضور الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة، لمراجعة الأوضاع بالمحافظة وجاهزية مستشفيات الصدر والحميات لاستقبال أية حالات مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا وتوافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية بمختلف المستشفيات.
واستعرض المحافظ آخر المستجدات في المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، والموقف الحالي للمدن الجامعية سواء المخصصة لعزل الحالات الايجابية التي لا تتطلب حالتها الصحية المستشفى أو المخصصة للعزل الصحي للمصريين العالقين العائدين من الخارج.
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