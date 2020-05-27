شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة جنوب سيناء» تتابع سير العمل بالمراكز الطبية بمدن خليج العقبة والسويس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، الدكتورة أماني الدمرداش، مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، بالمرور على الوحدات والمراكز الطبية المختلفة بمدن خليج العقبة والسويس، وذلك لمتابعة سير العمل وانتظامه خلال عطلة عيد الفطر المبارك والتأكد من انتظام العمل.

وقامت الدكتورة أماني الدمرداش، مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، وفريق العمل المرافق لها، خلال أول وثاني وثالث أيام العيد بالمرور على كافة الوحدات والمراكز الطبية المختلفة بمدن خليج العقبة والسويس، حيث تم تفقد سير العمل وانتظامه والتأكد من حصول المواطنين على كافة الخدمات الطبية والاطمئنان على توافر الأدوية والأدوية الطارئة وتوافر المستلزمات الطبية والمستلزمات الوقائية لحماية أعضاء الفرق الطبية بكافة الوحدات والمراكز الطبية المختلفة، والتأكيد على أهمية الالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي.

من جانبه، أكد الدكتور أيمن رخا، وكيل الوزارة، أن المرور مستمر على كافة الوحدات والمراكز الطبية المختلفة على مستوى المحافظة لمتابعة سير العمل وانتظامه والمتابعة الدورية للتأكد من توافر الأدوية وكافة المستلزمات الطبية.

وحدات ومراكز طبية بجنوب سيناء

وحدات ومراكز طبية بجنوب سيناء

وحدات ومراكز طبية بجنوب سيناء