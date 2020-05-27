شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: نستهدف إنتاج سلالات عالية الجودة من الماشية لتوفيرها للمُربين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الوزارة تستهدف إنتاج سلالات جديدة من الماشية ونشرها لصغار المربين لمساعدتهم في إيجاد سلالات مزدوجة الإنتاجية من الألبان اللحوم.

جاء ذلك خلال تفقده واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، الأربعاء، لإحدى مزارع الإنتاج الحيواني بقرية الإسراء والمعراج بمركز ومدينة وادي النطرون والمقامة على مساحة ٧ أفدنة بعدد 700 رأس ماشية و400 رأس حلاب و٣٠٠ إنتاج عجول تحت العشار ويوجد بها 2 محلب آلي، وتنتج المزرعة ٦ طن من اللبن يوميًا يدخل جزأ منه في التصنيع بالوحدة داخل المزرعة.

ورافقهما خلال الجولة المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، والمهندس محمد إسماعيل الزواوى، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، والدكتور حسنى عباسى، مدير مديرية الطب البيطري، واللواء محمد شوقى بدر، والسكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء مدحت الزغد، رئيس مدينة وادى النطرون.

وأشار الوزير إلى أن دور مركز البحوث الذي تتبعه المزرعة في إنتاج نوعين من الجاموس المُحسن المصرى والمُحسن الإيطالى، هما ذات إنتاجية عالية في الألبان واللحوم، والهدف من المزرعة هو المحافظة على السلالات ذات الجودة العالية ونطور من أدائنا.

وأكد وزير الزراعة أن الوزارة تستهدف سد الفجوة من اللحوم الحمراء، وزيادة إنتاجيتها وتوفير سلالات جيدة في السوق ورفع مستوى الوعي لدى المربين من خلال والإرشاد الذي تقدمه الوزارة لدى المربين، والحفاظ على السلالات الإنتاجية العالية في إنتاج اللحوم والألبان.

ومن جانبه، أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن المحافظة تساهم في سد الفجوة الغذائية، مشيرًا إلى وجود تعاون كبير مع وزارة الزراعة في هذا المجال وأن الوزارة تقدم الدعم المادي والفني للمحافظة في مجال المشروعات الزراعية.

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