شكرا لقرائتكم خبر عن 11 مليون مشاهدة لحملة «أنت أقوى من المخدرات» بمشاركة البطل أحمد عبداللطيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الإعلان الذي أطلقه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق ضمن حملة «أنت أقوى من المخدرات» بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، وبدعم من بنك ناصر الإجتماعي لتوعية الشباب بأضرار المخدرات وبمشاركة النقيب أحمد عبداللطيف، الضابط بقوات الصاعقة المصرية، والذي أصيب في مداهمة ضد العناصر التكفيرية بسيناء وتعرض لبتر قدمه، تفاعلا كبيرًا من جانب الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبلغ عدد مشاهدي الإعلان على صفحة الصندوق أكثر من 11 مليون و500 ألف مشاهدة خلال أسبوع من إطلاق الإعلان، كما تفاعل الكثير مع الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر وفيس بوك وانستجرام واليوتيوب» وأكثر من 8600 شير من جانب المتابعين، وأن جميع غالبية التعليقات إيجابية لمكافحة الإدمان‪.‬

كانت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، قد كرمت النقيب أحمد عبداللطيف بطل إعلان حملة «أنت أقوى من المخدرات» الضابط بقوات الصاعقة المصرية، والذي أصيب في مداهمة ضد العناصر التكفيرية بسيناء وتعرض لبتر قدمه، لافتة إلى أن واقعية مضمون هذا الإعلان والتي استمدها من القصة الملحمية للضابط البطل أضفت المصداقية ونجح الإعلان بأقصر الطرق في طرح رسالته بأسلوب مؤثر وجاذب للشباب، وأنه مع الاهتمام بعمق وواقعية مضمون الحملة حرصنا على تنوع أدواتها بين التليفزيون ووسائل التواصل الإجتماعي المختلفة للوصول لأكبر شريحة ممكنة من الفئات المستهدفة.

من جانبه، أوضح عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن هناك تفاعلا كبيرًا مع إعلان حملة «أنت أقوى من المخدرات» من جانب الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي، وجميعها إيجابية عن مكافحة المخدرات، كما ساهم في رغبة الشباب في التقدم للعلاج من تعاطي المخدرات، وهو ما ظهر من زيادة عدد الاتصالات الواردة على الخط الساخن “16023” لعلاج مرضى الإدمان والتعاطى عقب إطلاق الحملة بنسبه 150% حتى الآن.