شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: لدينا مزارع تدار بكفاءة أعلى من القطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الوزارة لديها مزارع تُدار بكفاءة عالية، وفقًا لأحدث النظم والتقنيات، بنفس نظم القطاع الخاص، وربما أعلى، وتُعد نموذجًا راقيًا ومتميزًا للإنتاج الحيوانى.

جاء ذلك خلال تفقده واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، الأربعاء، لإحدى مزارع الإنتاج الحيوانى بقرية الإسراء والمعراج بمركز ومدينة وادي النطرون، والمقامة على مساحة ٧ أفدنة بعدد 700 رأس ماشية و400 رأس حلاب و٣٠٠ إنتاج عجول تحت العشار ويوجد بها 2 محلب آلى، وتنتج المزرعة ٦ طن من اللبن يوميًا يدخل جزأ منه في التصنيع بالوحدة داخل المزرعة.

وأشار الوزير إلى أنه تم عمل قاعدة بيانات وحصر الثروة الحيوانية وترقيمها للعمل على تمنيتها وتعظيمها، ومتابعتها بصفة دورية لتوفير كافه احتياجاتها من التحصينات واللقاحات اللازمة لها والإشراف الطبي للعمل على تعظيمها وزيادة انتاجيتها، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على جميع الأصعدة لتنمية الزراعة والمشروعات المرتبطة بها في سبيل النهوض بالمحاصيل الزراعية مثل مشروعات تنمية البتلو وتحسين نوعيات المحاصيل وترشيد مياه الرى وفتح المنافذ وترشيد وتوفير الأسمدة والمبيدات، وتطوير ورفع كفاءة الأصول والدراسات البحثية في الأراضى الصحراوية لإضافة رقعة جديدة للأراضى الزراعية.

وقال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن المحافظة تعمل على دعم كل سبل التنمية وتشجيع الاستثمارات خاصة في المجال الحيواني والتي تعد من المشروعات القومية الواعدة الواجب تضافر كل الجهود للنهوض بها، نظراً لأهميتها في إتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة المباشرة وغير المباشرة بمشاركة القطاع الخاص، والاستفادة بالتكنولوجيا المتطورة في تحقيق إضافة حقيقية إلى الاقتصاد القومي من خلال المنتجات التي تقوم عليها تلك المشروعات.