شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: نتخذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا في مزارع الإنتاج الحيواني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا خلال العمل بالمزارع التابعة للوزارة، مؤكدًا دعم الدولة لمزارع الإنتاج الحيواني على مستوى الجمهورية وتجهيزها بأحدث المعدات والأجهزة الحديثة.

جاء ذلك خلال تفقده واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الأربعاء، لإحدى مزارع الإنتاج الحيواني بقرية الإسراء والمعراج بمركز ومدينة وادي النطرون، والمقامة على مساحة ٧ أفدنة بعدد 700 رأس ماشية و400 رأس حلاب و٣٠٠ إنتاج عجول تحت العشار ويوجد بها 2 محلب آلي، وتنتج المزرعة ٦ طن من اللبن يوميًا يدخل جزأ منه في التصنيع بالوحدة داخل المزرعة.

وأشار «الوزير» إلى أن مزرعة وادى النطرون للإنتاج الحيواني محل الزيارة بها أجود سلالات الأبقار والجاموس وتقدم نموذج الجاموس المحسن من الجاموس الإيطالي وهو غير متواجد في مزارع كثيرة جدًا، وتتميز به تلك المزرعة ومزرعة غرب المنيا.

وقال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن المحافظة من أفضل المحافظات في مجال الاستثمار الزراعي لما تمتاز به من توافر الأيدي العاملة والمناخ المناسب، بالإضافة إلى تنوع الحاصلات الزراعية اللازمة لإنتاج الأعلاف، وتنوع مقومات الاستثمار بها.