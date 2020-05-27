شكرا لقرائتكم خبر عن 9 منشآت سياحية وفندقية تحصل على موافقة التشغيل الجزئي بمطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت ٩ من المنشآت والفنادق والمنتجعات السياحية بمحافظة مطروح على موافقة التشغيل الجزئي من إجمالي طاقتها السياحية بنسبة ٢٥% بعد استيفاء الشروط والضوابط التي وضعتها وزارة السياحة والآثار من خلال غرفة المنشآت الفندقية ووزارة الصحة والسكان لإعادة التشغيل الجزئي حرصا على صحة وسلامة روادها والعاملين بها للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت غرفة المنشآت الفندفية أن المنشآت والفنادق السياحية التي حصلت على موافقة التشغيل بنسبة ٢٥% من إجمالي طاقة التشغيل السياحية، هي: (بلو فيو بمرسى مطروح، سيزار باى بمطروح، كارولز بوريفاج بمطروح بورتو مارينا بالعلمين، العلمين سيدى عبدالرحمن، جاز كريستال، جاز الماظة بيتش ريزورت، وذاجى العلمين).

وقامت شرطة السياحة بمراجعة كافة التصريحات التي حصلت عليها تلك المنشآت السياحية وتصديق وزارة الصحة على تشغيلها الجزئي بعد التأكد من الالتزام بكافة الضوابط التي وضعتها وزارة الصحة حرصا على سلامة وصحة المواطنين للموافقة على التشغيل بنسبة ٢٥٪ من طاقة الفندق.

وأكدت محافظة مطروح على متابعة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء خلال أيام عيد الفطر حرصا على صحة وسلامة المواطنين مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتففد كافة المنشآت والشواطئ للتأكد من الالتزام بقرارات مجلس الوزراء.