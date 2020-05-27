شكرا لقرائتكم خبر عن دوريات لمراقبة عمل لنشات النزهة في الرحلات البحرية بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلّف اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، مسؤولي محميات البحر الأحمر للقيام بدوريات بحرية للقيام بمراقبة عمل وتشغيل لنشات النزهة في الرحلات البحرية والتحقق من مدى التزامها بالعمل خلال العيد بنسبة ٢٥٪ من حمولتها أسوة بالفنادق.

وأضاف أن المخالف لهذه الإجراءات من رؤساء المراكب، سيتم سحب تراخيصهم لعدة أشهر، مع غرامة مالية وعقوبات مشددة والالتزام بمجموعة من التعليمات أهمها أن توقيت التحرك يومياً يبدأ من الساعة السادسة صباحاً والعودة قبل الساعة الرابعة عصراً، وعدم السماح نهائياً بالوقوف وربط المراكب ببعضها في عرض البحر، ومن يخالف ذلك سيتم توقيع غرامات مالية عليه وفرض عقوبات مشددة تصل إلى سحب الترخيص الملاحي للمركب، وسحب ترخيص «الريس» البحري للمركب وكذلك الطاقم البحري، ويسمح لمراكب الركوبة بالأجر بالعمل بنسبة 25% فقط من العدد المسموح به، والمدون في الترخيص الملاحي لها.

وقرر محافظ البحر الأحمر تعليق عمل جميع مراكز الغوص والأنشطة البحرية (السفاري- السنوركل- كايت سيرف- ويند سيرف – غواصات) والسماح لمراكب النزهة الخاصة والركوبة بالأجر بالعمل مع تعقيمها وتطهيرها بشكل مستمر.

وشدد على رفع حالة الطوارئ بمختلف المدن والمديريات خلال عيد الفطر، وكلف مسؤولي التموين بالمتابعة والمراقبة الميدانية المستمرة للاطمئنان على توافر السلع الاستراتيجية والأساسية بالجودة العالية وبكميات وأسعار مناسبة، مع تشديد الرقابة التموينية على الأسواق والقيام بحملات تفتيشية مستمرة، لافتاً إلى أن المخابز من الأماكن المستثناه من قرارات الغلق، حيث ستعمل بكامل طاقتها بشكل طبيعي، مع تشديد الرقابة عليها منعاً للتلاعب بدعم المواطنين.

أكد المحافظ أنه سينفذ هذه القرارات بصرامة، وستكون هناك حملات مفاجئة لمتابعة تنفيذ هذه التعليمات.

وأكد مسؤولو محميات البحر الأحمر منع تنظيم أي رحلات بحرية أو زيارات لمختلف المحميات الطبيعية بالغردقة ومرسى علم وحلايب وشلاتين خلال إجازة عيد الفطر طبقا لقرارات وزيرة البيئة ومحافظ البحر الأحمر لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

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فيما تتابع إدارات المحميات المنتشرة بمدن البحر الأحمر تنفيذ قرار إغلاق الشواطئ ومنع أي تجمعات للمواطنين خلال احتفالات عيد الفطر وإخطار الأجهزة الأمنية بأي مخالفات بمختلف شواطئ المحميات الطبيعية واستمرار تعليق عمل جميع أنشطة (غطس- سنوركل- كايت- ويند سرف- غواصات ).