شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: المنتج الزراعي المصري مطلوبا في جميع أنحاء العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المنتج الزراعي المصري عليه طلب في جميع أنحاء العالم نظرًا، لجودته ومواصفاته العالمية.

جاء ذلك خلال تفقده واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الأربعاء، لبعض المزارع بالمنطقة ومنها مزرعة لإنتاج المشمش ومزرعة للعنب على مساحة ٤٠ فدان والتي يتم زراعتها وفقا للنظم الحديثة من خلال الري الحديث والمطور الأمر الذي يسهم في توفير المياه والكهرباء وزياده الانتاجية، والتقوا خلالها مع أصحاب تلك المزارع وأشادوا بدورهم وجهودهم المبذولة في مجال الإنتاج الزراعي، مؤكدين على تقديم كافة أوجه الدعم الفني والاستشارات اللازمة والدراسات الخاصة بتسويق المنتجات.

وأشار محافظ البحيرة إلى التنسيق مع وزارة الزراعة وتذليل العقبات أمام شباب الخرجين من أصحاب المزارع بمنطقة النوبارية وبجميع مناطق المحافظة للمساهمة في تسويق منتجاتهم.